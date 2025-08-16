2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。FIFAランキングでもアジアサッカー連盟加盟国のなかでトップとなる17位につけている。そうしたなか、海外紙『MadFootball』は、アジア史上最高のサッカー選手トップ18を発表。日本からは4位に本田圭佑、6位に中田英寿氏、8位に香川真司（現セレッソ大阪）、11位に釜本邦茂氏（故人）、16位に中村俊輔氏（引退）、17位に長友佑都（現FC東京）、18位カズこと三浦知良（現アトレチコ鈴鹿