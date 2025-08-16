巨人のドラフト５位・宮原駿介投手が１６日、プロ初昇格した。井上温大投手、岡本和真内野手とともに出場選手登録され、阪神戦が行われる東京ドームに合流した。代わって山崎伊織、馬場皐輔の両投手、乙坂智外野手が登録を外れた。宮原は１７４センチ、８５キロの体格から力強い直球を繰り出すサウスポー。ルーキーイヤーの今季はここまでファームで２６登板し、防御率１・５３と好成績を残していた。７月２０日のフレッシュ球