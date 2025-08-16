巨人の中川皓太投手が１６日、国内フリーエージェント（ＦＡ）権の資格取得条件を満たした。１０年目での取得に「一つの目標にはしていた。１軍でそれだけ頑張ってこられた結果だと思うので、素直にうれしいかなと思います」と心境を明かした。２０１５年に東海大からドラフト７位で入団。主に中継ぎとして通算３１７登板で１勝２敗、１１２ホールド、防御率２・９３をマークしている。権利については「どうしようとかも特に考