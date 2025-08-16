人気コンテンツ『ラブライブ！サンシャイン!!』渡辺曜役などで知られる声優の斉藤朱夏が16日、29歳の誕生日を迎えた。これを受け、自身のXを更新し、幼少期の写真を投稿した。【写真】面影ある！口元そっくり24年前の斉藤朱夏Xでは「たくさんのお祝いありがとうございます20代ラストのお誕生日ですっ。お誕生日にライブができるって幸せっ」と報告。「今年もたくさん音楽に溢れたライブに溢れた一年になるように頑張りま