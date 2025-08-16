１５日、共同記者会見に臨むトランプ大統領（右）とプーチン大統領。（アンカレジ＝新華社記者／呉暁凌）【新華社アンカレジ8月15日】トランプ米大統領とロシアのプーチン大統領は15日、米アラスカ州アンカレジで約3時間にわたり会談した。双方は今回の会談について「建設的で有益だった」とする一方、ロシアとウクライナの停戦などの問題については合意に至らなかったと明らかにした。