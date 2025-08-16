「忘れてはいけない数字になった」巨人・田中将大と“魔改造コーチ”の間に微妙な空気…甘言ささやく桑田二軍監督へ乗り換えていた2023年9月、巨人の原辰徳監督が残したセリフである。巨人はこの年、リーグ優勝した阪神に6勝18敗1分け。2リーグ制になった1950年以降、長い“伝統の一戦”の歴史でワーストとなる、借金12の惨敗を喫した。原監督は「未来永劫、巨人対阪神戦はある。これを肝に銘じて、つなげていくことが大事」