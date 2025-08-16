NPB(日本野球機構)は16日の公示を発表。阪神は長坂拳弥選手を登録し、原口文仁選手を抹消しました。9年目を迎えた31歳の長坂選手は、ファームの37試合に出場し打率.207をマークして5日に今季初昇格。しかし出場機会を得られていない中でトラブルに見舞われ、9日に「脳しんとう特例措置」の対象選手として抹消されていました。そこからこの日、再昇格。1軍舞台でも躍動なるか注目です。一方、原口選手は長坂選手の代替指名選手とし