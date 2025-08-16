133の国と地域を旅して、625ヵ所もの世界遺産を訪れている写真家・富井義夫さん。40年以上にわたって世界中を巡ってきた富井さんによる、『婦人公論』での新連載「世界遺産を旅する」。第４回は、「グランプラスのフラワーカーペット」をご紹介します【写真】ブリュッセル生まれの小便小僧。実は衣装持ちだそうで…* * * * * * *美と歴史が調和した豪華絢爛な広場ベルギー皆さんはベルギーといえば、何を思い浮かべますか。チョコ