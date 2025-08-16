大東建託は、全国1890の自治体に居住する20歳以上の男女84万5588人を対象に「住みここち（自治体）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住みここちランキング2025＜全国版＞」として結果を発表しました。調査は2021〜2025年（一部の自治体は2020年・2019年を追加）の回答を累積して集計しています。本記事では、全国民が選んだ「住みここち（自治体）」ランキングを紹介します。【20位までの全ランキング結果を見る】2位：東京