ソフトバンクは16日、前田悠伍投手（20）を出場選手登録した。代わって大津亮介投手（26）の出場選手登録を抹消した。2年目の前田悠は2試合に先発し、1勝1敗、防御率2・61。大津は14日の西武戦（ベルーナドーム）に先発し、5回⅔を投げて6安打3失点で2敗目を喫していた。