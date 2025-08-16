現地時間８月15日に開催されたプレミアリーグの開幕節で、遠藤航が所属する昨シーズン王者のリバプールが、ボーンマスとホームで対戦。４−２で激戦を制した。37分にエキティケ、49分にガクポがネットを揺らし、２−０とリードしたリバプールは、60分にフリンポンとケルケズの両SBを下げて遠藤とロバートソンを投入するも62分、76分と立て続けに失点。同点に追いつかれる。それでも、88分にキエーザが勝ち越し点を挙げると、