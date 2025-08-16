８月15日、プレミアリーグの新シーズンがついに開幕。オープニングマッチでは王者リバプールがボーンマスとのホームで対戦。４−２で勝利して白星スタートを切った。今夏も各クラブで移籍が活発に行なわれているなか、果たしてトロフィーを勝ち獲るのはどのチームか。私は、プレミアのタイトルを狙える力を持っているは、次の４クラブだと思っている。まず、連覇を狙うリバプールは優勝の有力候補の１つだ。彼らは昨季、アル