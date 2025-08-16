女優の深田恭子（42）が16日、自身のインスタグラムを更新。“姉”と慕う人気女優との2ショットを披露した。「久しぶりに大好きなありちゃんに会えましたいつもお会いする度パワーを頂ける頼もしく美しい先輩です」としたのは女優の観月ありさ。顔を寄せ合い、ピースで笑顔のショットを披露した。「今宵も色々なアドバイスやお話（伺えて）貴重な日でした私はありちゃんのTOO SHY SHY BOY!が青春です」とコメント。「お