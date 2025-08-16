◇ナ・リーグドジャース―パドレス（2025年8月15日ロサンゼルス）ドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が15日（日本時間16日）、本拠でのパドレス戦に先発。6回2安打1失点と好投し、勝利投手の権利を持ってマウンドを降りた。1ゲーム差で追う宿敵との3連戦初戦。やはり頼りになるのはベテランだった。初回はアラエス、マチャドと相手の中軸を2者連続三振と上々の立ち上がり。2回2死からロレアノにカーブを捉