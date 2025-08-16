広島でお盆休みを過ごした人のＵターンラッシュが、16日、ピークを迎えています。 山陽新幹線「のぞみ」では、お盆期間の17日まで利用者が多くなることから、全席指定で運転しています。 広島駅では、旅行かばんやお土産を持った家族連れらが、見送られながら新幹線に乗り込んでいました。 姉家族を見送る男性 「甥っ子とプールで、日焼けがすごい。ファミリープール行ったりとか帝釈峡いったり