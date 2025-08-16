プロ野球・中日は16日、齋藤綱記投手と宇佐見真吾選手を1軍登録、福敬登投手と石橋康太選手の登録を抹消しました。齋藤投手は前回5日の阪神戦で9回から登板し、1アウト満塁を作って降板。翌日の6日に登録抹消となりました。ここまで25試合の登板で1勝0敗13ホールド、防御率1.93の成績となっています。宇佐見選手は6月27日に今季2度目の1軍昇格となるも7月7日に登録を抹消。1軍では15試合の出場で25打数4安打、打率.160となっていま