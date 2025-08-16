◆米大リーグドジャース―パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・パドレス戦で「１番・ＤＨ」に先発出場し、２―１の６回１死で迎えた３打席目は、３番手右腕エストラダから四球を選んだ。大谷はこれで８月全１３試合で出塁をマークしている。相手先発は左腕ペラルタ。初回先頭の１打席目は、強烈なライナーをセンタ