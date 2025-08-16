第１０７回全国高校野球選手権大会の第１１日第１試合（１６日、甲子園）は、高川学園（山口）が日大三（西東京）に４―９で破れ、３回戦で姿を消した。初回に主将・遠矢（３年）の中前適時打で先制。しかしその裏でビッグイニングを許した。先発した木下（２年）が打者一巡の猛攻を受け、６安打浴び５失点と大きく崩れた。なおも二死一、二塁から救援登板したエース左腕・松本（３年）が後続を断ち猛攻を止めたが、２回と７回