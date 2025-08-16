Ｊ２札幌は１６日、ＤＦ宮大樹（２９）が右太もも裏を肉離れしたと、発表した。先発出場していた９日のアウェー・長崎戦（１●２）の際に負傷。翌１０日以降の札幌・宮の沢での練習には参加しておらず、１６日の秋田戦（プレド）は欠場した。クラブは全治を明らかにしていないが、復帰まで２か月程度かかると見られている。