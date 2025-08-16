16日の新潟県内は高気圧に覆われ広く晴れています。一方、湿った空気の影響で昼過ぎから夜のはじめにかけ、雷を伴い激しい雨が降る所がある見込みです。高気圧に覆われ広く晴れている県内。気温も上がり、16日日中の予想最高気温は長岡市で33℃、新潟市中央区や上越市高田で32℃など各地で30℃以上の真夏日となる見込みです。一方湿った空気の影響で雷を伴い激しい雨が降る所がある見込みで、新潟地方気象台は上・中越で16日夜はじ