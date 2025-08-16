16日も厳しい暑さとなりそうです。 環境省と気象庁は16日、奄美地方を除く県内に熱中症の危険性が極めて高くなるおそれがあるとして、熱中症警戒アラートを発表しました。 16日の薩摩・大隅、種子島・屋久島地方は気温が高く危険な暑さが予想されています。 予想される最高気温は鹿児島市、鹿屋市で35度の猛暑日、枕崎市で34度、種子島、奄美市で33度、沖永良部で32度と30度を超える真夏日となる予想です。 県内多くの地