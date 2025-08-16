眼科医になり立ての頃に、「オオカミ」の白内障手術を先輩が依頼され、実験器具を持ってお供したことがあります。これは、私の大学が大阪の「あべのハルカス」近くにあって、大学病院の線路向かいに天王寺動物園があるからでした。 オオカミの角膜は硬くて、先輩は「硬くて切れない」と私にバトンタッチ。強靭で人間用器具では太刀打ちできずレンズも丸く、先輩共々手術に苦労した記憶があります。麻酔から覚めたオオカミは底