8月28日に開幕する第96回都市対抗野球大会に2年連続34度目の出場を決めている日本製鉄瀬戸内は、藤野幹大投手（26）と杉本壮志投手（25）の左右二枚看板で進撃を狙う。近畿地区2次予選では2人で先発を分担し、5試合で8失点の投手陣をけん引。本大会へ向けて、右の藤野が「9回を投げきる気持ちで」と言えば、左の杉本は「今年は絶対に勝ちたい」と言葉に力を込めた。新社名として出場した昨季は初戦敗退。新日鐵広畑だった201