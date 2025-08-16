北海道・知床半島の斜里町と羅臼（らうす）町にまたがる羅臼岳（１６６０メートル）で登山中の２０歳代男性がヒグマに襲われて死亡した事故を受け、林野庁などは１６日、羅臼岳に通じる登山道や観光名所「知床五湖」につながる道路の臨時閉鎖を続けた。道は山中で駆除されたクマ３頭が男性を襲った個体かどうかの特定を進めており、登山道は当面の間封鎖される見通しだ。道立総合研究機構は１５日、専門家２人を斜里町に派遣