〽「おーかやまです。おっかやまです」「もっかい言うけど岡山です」全国高校野球選手権大会第１１日の１６日、山梨学院（山梨）と対戦した岡山学芸館（岡山）のアルプスでは、サッカーＪ１・ファジアーノ岡山の名物チャント（応援歌）が選手たちを後押しした。チャントは、童謡「桃太郎」の歌詞を替えて「岡山」を連呼。今季、クラブ史上初めてＪ１に昇格した勢いにあやかろうと３年生が発案、今夏の岡山大会から導入