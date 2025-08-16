本州付近は高気圧に覆われるため、晴れるところが多いでしょう。関東は雲が多めで、にわか雨のところもありそうです。また、午後は東日本や西日本を中心に落雷や突風、急な雷雨など、天気の急変に注意が必要です。気温です。西日本や東海では、各地で35℃以上の猛暑日となり、きょうも厳しい暑さが続くでしょう。雲の多い関東は、きのうと同じか、やや低いところが多い予想ですが、30℃以上で湿度も高く、蒸し暑く感じられそうです