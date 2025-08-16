滋賀ふるさと観光大使を務める西川貴教が発起人となり、琵琶湖の水質保全と地域振興をテーマに毎秋開催される滋賀県下最大の野外ライブイベント＜イナズマロック フェス 2025＞が、9月20日および21日の二日間、滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場で開催される。同フェスの雷神ステージ最終出演アーティストが発表された。発表されたのは3組。9月20日に尾崎匠海 & 藤牧京介 (INI)、9月21日にIMP.、IS:SUEが出演する。©LAPONE E