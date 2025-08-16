アニメ「プリキュア」シリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第28話「わんわん！きゅーちゃんと一緒！」が、あす8月17日に放送。あらすじと場面写真が公開された。【動画】みんなで田舎を楽しむうたたち第28話予告映像本作のモチーフは「アイドル」で、テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。主人公・咲良うたは、歌うのが大好きな中学2年生。ある日