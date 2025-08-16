五関晃⼀（A.B.C-Z）が主演し、9月に上演される舞台『振り⼦』より、キービジュアルが解禁された。【写真】遠山景織子と内海光司も出演！『振り子』キャスト陣本作は、お笑い芸人であり、イラストレーターとしても活躍する鉄拳の代表作であるパラパラ漫画『振り子』を初舞台化。脚本を23、演出を吉田武寛が務め、主演は五関晃一、ヒロインに福田沙紀、そして遠山景織子、宮里ソル、水瀬紗彩耶、西村菜那子、小日