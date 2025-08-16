知念英和が主演を務める、『仮面ライダーガヴ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第48話「燃えろアメイジングミ」が、あす8月17日に放送。あらすじと場面写真が公開された。【動画】ガヴに新たなフォームが登場第48話予告映像異世界のモンスター、グラニュート。人間たちは知らない。奴らが密かに人間界にやって来ていることを。人間たちは知らない。奴らが人間を襲い、攫っていることを。食べることが大好きな青年・ショウ