女優の池田エライザが15日、自身のインスタグラムを更新。母との散歩ショットを公開した。自然の中で見せた爽やかな姿に、ファンからは称賛の声が相次いでいる。【写真】スタイル抜群の池田エライザミニスカから美脚あらわ池田はこの日、「母と散歩」とコメントを添えて数枚の写真を投稿。ノースリーブのトップスに白のスカートを合わせ、木々に囲まれた池のほとりで撮影した1枚では、落ち着いた雰囲気で佇む姿を披露した。