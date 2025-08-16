元モーニング娘。で歌手の道重さゆみが14日、東京・Zepp DiverCityでラストライブを開催し、芸能界を引退した。22年半にわたる活動の集大成となる公演を終え、インスタグラムではファンへの感謝と別れの思いをつづった。【写真】芸能界を引退した道重さゆみラストライブのステージフォト道重は今年1月、夏のコンサートツアー最終日をもって芸能界を引退すると発表。14日に行われた「道重さゆみ LIVE TOUR 2025『SAYUMINGLAND