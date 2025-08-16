国内発のゲーミングデバイスグループAndGAMERは8月23日に初の直営店「AndGAMER Store」を東京都渋谷区に出店する。同社はこれまでオンラインを中心に、製品を展開してきたが、直営店舗では、全ブランドの製品を実際に試してから購入できる。展開ブランド「Void Gaming」「AIM1」「VIZARD CLUB」を実際にゲームプレイで試しながら、フィット感や操作性を確かめることが可能だ。フロアは、各ブランドの3フロアと、コラボ製品の