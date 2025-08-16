第１０７回全国高校野球選手権大会の第１１日（１６日）の第１試合は日大三（西東京）が高川学園（山口）との乱打戦を制し、９―４で勝利。７年ぶりとなるベスト８進出を決めた。初回に流れを引き寄せた。１点を先制された直後の攻撃、１番・松永（３年）が二塁打と相手の守備の隙を突いた好走塁で一気に三塁を陥れると、田中諒（２年）の遊ゴロの間に同点に追いついた。さらに３本の適時打が飛び出し、この回一挙５得点。持ち