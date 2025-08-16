盆をふるさとで過ごした人たちなどの帰省ラッシュがきょう（16日）始まりました。 【写真を見る】「お墓参りとかザリガ二とったりしました」岡山駅でもUターンラッシュ始まるあすものぞみ号上りはほぼ満席【岡山】 「東京に戻ります。ゆっくりできました」 帰省のラッシュが始まったJR岡山駅です。新幹線上りホームは、ふるさとで過ごした人たちなどで混みあっていました。のぞみ号は、盆休み期間中は、全席指定