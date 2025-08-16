◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽巨人宮原駿介投手、井上温大投手、岡本和真内野手▽阪神長坂拳弥捕手▽ＤｅＮＡ竹田祐投手▽中日斎藤綱記投手、宇佐見真吾捕手【同抹消】▽巨人山崎伊織投手、馬場皐輔投手、乙坂智外野手▽阪神原口文仁内野手▽ＤｅＮＡケイ投手▽中日福敬登投手、石橋康太捕手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク前田悠伍投手▽西武与座海人