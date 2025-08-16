◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦京都国際―尽誠学園（１６日・甲子園）３回戦第３試合のスタメンが発表された。連覇を狙う京都国際は、１３日の健大高崎（群馬）との２回戦で１６０球完投の西村一毅（３年）の先発を回避し、３年生右腕、酒谷佳紀が先発マウンドに上がる。尽誠学園（香川）は２３年ぶり４度目の８強入りを狙う。◇京都国際（先攻）（中）長谷川颯（遊）長谷川瑛士（一）小川礼斗（