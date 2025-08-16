女優の吉川愛がプライベートのオフショットを大量公開した。吉川は１６日までに更新したインスタグラムに「おひさしぶりプライベート」とつづり、ディズニーリゾートを訪れた様子や鏡越しのショット、夜の海辺を背景にポーズを取る姿を収めたショットなど複数アップした。この投稿にファンからは「愛ちゃんたくさん写真ありがと！！全部可愛すぎてにやにやです」「プライベート沢山（たくさん）で嬉（うれ）しいかわいい」「