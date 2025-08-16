巨人は１６日、山崎伊織投手、馬場皐輔投手、乙坂智外野手の出場選手登録を抹消し、代わって宮原駿介投手、井上温大投手、岡本和真内野手を登録した。阪神は原口文仁捕手を抹消し、長坂拳弥捕手を登録した。ほかにセ・リーグではＤｅＮＡがケイ投手に代わってドラフト１位新人の竹田祐投手を登録。中日は福敬登投手、石橋康太捕手を抹消し、斎藤綱紀投手、宇佐見真吾捕手を登録した。