巨人・山崎伊織投手が１６日、今季初めて出場選手登録を抹消された。コンディション面を考慮しての対応とみられる。開幕からチームトップ９勝（３敗）を挙げるなど阿部巨人の新エースとしてフル回転してきた５年目。しかし、３年連続の１０勝目を狙った前日１５日の阪神戦（東京ドーム）で今季最短の４回、７１球を投げて４失点で降板。登板翌日のこの日は本拠地での試合前練習に姿を見せたが、ウォーキングなど軽めに体を動か