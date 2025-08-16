【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Netflixシリーズ『グラスハート』のスペシャルイベント『グラスハート体感上映会』が、8月15日にユナイテッドシネマアクアシティお台場にて開催。佐藤健、宮崎優（「崎」は、たつさきが正式表記）も登壇し、TENBLANK（劇中バンド）愛溢れるファンと一緒に本編を鑑賞した。 ■佐藤健と宮崎優が客席後方からサプライズ登場！ 7月31日の配信開始から2週間が経ち、SNS上