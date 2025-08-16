ウクライナ戦争のため国際社会で孤立したロシアのプーチン大統領が１５日（現地時間）、米アラスカ州を訪問し、久しぶりに外交舞台の「主人公」になった。トランプ米大統領が特に準備した歓迎儀典のおかげだった。ただ、米ロ首脳会談は期待されたウクライナ戦争停戦合意には至らなかった。ニューヨークタイムズ（ＮＹＴ）とＢＢＣによると、プーチン大統領はアラスカ州エルメンドルフ・ リチャードソン統合基地に到着し「ＶＩＰ待