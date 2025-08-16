千葉・流山市で16日未明、工務店だった建物など2棟が全焼し近隣6棟の住宅にも延焼する火事があり、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。午前0時過ぎ、流山市前ヶ崎の以前工務店だった建物で、「1階が燃えている。近隣住宅へ拡大しそうだ」などと消防に通報がありました。この火事で、出火元の木造2階建ての建物と隣りの住宅の2棟が全焼したほか、近くにある住宅6棟の一部や車3台も焼いて、火は約8時間後にようやく消し止められま