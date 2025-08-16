お盆休みを利用した二十歳の集いが16日、熊本県産山村で行われました。 産山村の二十歳の集いは お盆の帰省に合わせて毎年、開かれているものです。 民法改正で成人年齢が18歳に引き下げられましたが、村ではこれまでどおり20歳を対象に式典を行っていて今年は、11人が出席しました。 「もう二十歳かと早いなという気持ち。いまは土木についてしっかり学んでしっかりと仕事できるようになって 産山に帰ってきて地域貢献に努めて