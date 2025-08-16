16日の新潟5R・2歳新馬（芝1400メートル）は2番人気ベレーバスク（牝＝清水英、父ベンバトル）が抜け出し初陣を飾った。父ベンバトルの産駒はJRA初勝利。大外17番ゲートから飛び出し好位に取りつくと、直線で逃げたミティリーニをかわし3馬身引き離した。鞍上の石神道は「凄くいい馬。コントロールしやすいしスピードもある。勝負になるなとは思っていました。（距離は）若干延ばしても折り合いは大丈夫かなと思います」と