女優でタレントのMEGUMI（43）が15日、自身のインスタグラムを更新。宮古島の旅の様子を公開した。「先月、宮古島の旅へ行ってきました」と記し、リラックスした姿を投稿。「大自然に寄り添いながら生きる人々との出会いや、素晴らしいホテルに心から感動し、普段忙しすぎて、見えなくなっていた物をしっかりと思い出す事ができました！」とつづった。「今回も忘れられない旅をありがとうー」と記した。この投稿に、ファン