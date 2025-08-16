サンマの棒受け網漁が解禁され、北海道東部の根室で水揚げされたサンマが札幌で競りにかけられました。最高値で1キロあたり8万8888円の値が付きました。15日に初水揚げされた根室のサンマが札幌市中央卸売市場に並び、競りにかけられました。競りでは、最高値で1キロあたり8万8888円で競り落とされました。吉本水産・東城哲也さん「大衆魚ですので、皆さんに食べていただきたい。例年に比べて大きい。最初の初ものも結構太かったが