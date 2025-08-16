NPB(日本野球機構)が16日の公示を発表。巨人は6選手を入れ替えました。登録となったのは、約3か月ぶりの再昇格となった岡本和真選手ら3選手。岡本選手は5月6日の阪神戦で左肘のじん帯を損傷し戦線を離脱するも、リハビリを終え2軍で8試合に出場しました。2軍戦では21打席に立ち打率.263をマーク。ファーストやサードの守備もこなし、この日再合流となりました。同じく登録となったのは、この日の先発・井上温大投手と、ドラフト5位