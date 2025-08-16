女優のジェニファー・アニストン(56)が、90年代ファッションのリバイバルブームの中で「復活させたくない」と思っている2つのトレンドを明かした。1994年から2004年まで放送された人気ドラマ「フレンズ」で一世を風靡したジェニファーは、近年の90年代スタイルの再流行を喜びつつも、すべてを受け入れるつもりはないようだ。 【写真】ラブラブだった頃のブラッド・ピットとジェニファー・アニストン