きょう未明、千葉県流山市の工務店で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。きょう午前0時すぎ、流山市前ケ崎の住宅街で「火と煙がすごい。早く来て」と110番通報がありました。警察によりますと、木造2階建ての工務店から火が出て、およそ6時間後にほぼ消し止められましたが、火元の工務店が全焼したほか、周辺の住宅7棟と乗用車3台に燃え移ったということです。近隣住民「パーンって、そちらの家の方でパーンって、